İzmir'deki PKK Operasyonunda 16 Kişi Tutuklandı

İZMİR'de PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi, 16 kişi tutuklandı.



Nevruz kutlamaları sırasında terör örgütü PKK'yı simgeleyen afiş ve bez parçası ile terörist fotoğrafları taşıdıkları, sosyal medya aracılığıyla propaganda yaptıkları, örgütün sözde şehir ve gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri ileri sürülen kişilere yönelik, geçen 8 Nisan'da operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında toplam 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman, yasak yayınlar, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen terör örgütü üyelerinin fotoğrafları bulundu.



Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguları tamamlanan 21 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütle Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı, 21 şüpheliyi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Burada ifade veren 21 kişiden 16'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İzmir