İzmir'deki Pkk/kck Operasyonu

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütle ilişkili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 17 öğretmenden 5'i adli kontrol şartıyla, 12'si ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütüyle ilişkili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 17 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 12'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Operasyon



Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "PKK terör örgütünün çağrısına uyup, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sürdürülen operasyonları protesto etmek amacıyla savaşa karşı barışı savunacağız, 29 Aralık'ta hizmet üretmiyoruz, savaş ve baskı politikalarına hayır" sloganıyla 29 Aralık 2015'te düzenlenen mitinge katılan, PKK/KCK terör örgütü ile ilişki ve irtibatı olduğu değerlendirilen ve "Derslere girmeyip boykot eden" 22 öğretmen hakkında gözaltı kararı verilmiş, 17 kişi gözaltına alınmıştı.