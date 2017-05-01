Izmir'deki kutlama coşkulu başladı (2)



CHP'LİLER İLE POLİS ARASINDA TARTIŞMA



TARTIŞMAYA DEVAM ETMEK 'İSTİKLAL MARŞI'NIN BİTMESİNİ BEKLEDİLER



CHP'liler Gündoğdu Meydanı'na girerken polisle tartıştı. CHP İzmir il örgütü üyeleri, Lozan Meydanı'nda toplanarak saat 13.00 sıralarında Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde pankart ve dövizlerle yürüyen grup, 1 Mayıs'ın kutlanacağı Gündoğdu Meydanı'na girişte polis tarafından arama noktasında kontrol edilerek içeri alındı. Bu sırada pankartlar ve dövizlerdeki sopa ve boruların alana sokulmayacağını söyleyen polis ile CHP'liler arasında tartışma çıktı. Bir polis müdürü pankartı çekiştirirken araya CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay girdi. Bu sırada İstiklal Marşı okunmaya başlayınca taraflar saygı duruşuna geçerek tartışmaya ara verdi. İstiklal Marşı'nın bitmesinin ardından tartışma daha da hararetlenerek arbedeye dönüştü. Pankartları çekiştiren iki taraf birkaç pankartın içeri alınmasıyla yatıştı.