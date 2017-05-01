Izmir'deki Kutlama Coşkulu Başladı
Izmir'deki kutlama coşkulu başladıİZMİR'de, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın kutlamaları, coşkulu başladı.
Izmir'deki kutlama coşkulu başladı
İZMİR'de, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın kutlamaları, coşkulu başladı. Kutlamaya katılanlar gruplar, renkli görüntüler oluşturdu. İşçiler, slogan attı, başta işçi marşları olmak üzere çeşitli marşları seslendirildi. Kortejler halinde Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda gelen işçiler, arama noktalarından geçerek içeri alındı. Bayramda 4 bin polis ve özel harekat birimleri görev yaptı. Helikopter de havadan önlem aldı. Meydana bakan yüksek katlı binalardan birinden iple aşağı sallanan bir işçinin cam silmesi görenlere "Resmi bayram ama bazı canı pahasına işçiler çalışıyor" dedirtti.
İzmir'de 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın kutlamalarının adresi, Alsancak Gündoğdu Meydanı oldu. Meydanın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı, polis ve bomba uzmanı köpekler, arama yaptı. Sahneye ve kullanılacak malzemelere kadar her noktasında inceleme yapılan meydan, gerekli güvenlik onayını aldıktan sonra tertip komitesine kutlama için teslim edildi. Geçen yılların aksine kortejlerin toplanma alanlarında da değişikliğe gidildi. Türk İş'e bağlı sendikalar ile bazı odalar, Alsancak Liman önünde toplanıp alana yürüdü. Önceki yıllarda Basmane Meydanı'nda kortej oluşturan DİSK ve KESK, bu yıl Konak Sümerbank eski binası ile Konak Pier AVM önünde, bazı sivil toplum örgütleriyle siyasi partiler Cumhuriyet Meydanı'nda, CHP de Montrö Meydanı'nda toplandı. Tertip komitesinin talepleri doğrultusunda, güvenlik önlemleri de ön plana alındı. Türk İş'e bağlı sendikaların toplanmasında da bir arama noktasından geçirilip kortej oluşturuldu. Konak Pier AVM önünde toplanan kortejler, Kordon'dan yürüyerek önce Cumhuriyet Meydanı'na, ardından Subay Ordu Evi önündeki son arama noktasından geçirilip kutlama alanına alındı. Arama sırasında, polisle katılımcılar arasında sorun yaşanmaması için tertip komitesinin görevlendirdiği kişiler buralarda hazır bulundu ve kesinlikle üst araması yapılmayan kişilerin alana alınmasına izin verilmedi. 1 Mayıs kutlamalarına katılacak kişilerden ayrıca kortejlerinde tanımadıkları kişilerin olması halinde görevlilere haber vermeleri de istendi. Kortej yürüyüşleri de saat 12.30 gibi başladı. DİSK ve KESK'e bağlı sendika üyeleri, Konak Meydanı eski Sümerbank binası önünden yürüyüşe geçti. Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin toplanma alanı da Cumhuriyet Meydanı oldu. Türk İş'e bağlı sendikaların üyeleri ise, Alsancak Limanı'ndan alana yürüdü. İşçiler, 1 Mayıs İşçi Marşı ve şarkıların yanı sıra sloganlar attı. Taşıdıkları dövizlerle mesaj verdi. İzmir'deki 1 Mayıs kutlamalarında, laiklik, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına özelikle vurgu yapıldı. CHP'lilerin taşadığı dövizlerden birinde "1 Mayıs haricindeki günler de işçi bayramı sayılacak. YSK" yazması dikkat çekti.
HAVADAN GÖRÜNTÜLER KRİZ MASASINA İLETİLDİ
1 Mayıs'ta alınacak güvenlik önlemleri için birçok ilden, takviye bariyer getirildi, meydanın çevresinde ve kortejlerin yürüyüş güzergahında, 4 bin polis görev aldı. Ancak kutlamaya katılanlar ile polis arasında gerginlik yaşanmaması için, tarafların dikkatli oldukları gözlendi. Olası olaylara müdahale için de çevik kuvvet polisleri ve TOMA'lar vardı ancak bunlar ancak görülmeyen yerlere konuşlandırıldı. Dronlarla da alan ve arama noktalarında havadan denetim yapıldı. Bunun yanı sıra alanda, polis yerden 3G ile görüntü alırken helikopterler de havadan aldıkları görüntüleri İzmir Valiliği'nde vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan kriz masasına anında iletildi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, alanı ve güzergahları denetleyen ekiplere sürekli talimat verdi.
İŞÇİNİN BAYRAM RİSKİ
İşçi Bayramı'nda kutlamaların yapıldığı alana bakan 21 katlı Ege Palas Oteli'ne iple sarkan bir temizlik işçisinin camları sildiği görüldü. Yürekli hoplatan bu görüntü, görenlere "Resmi bayram ama bazı canı pahasına işçiler çalışıyor" dedirtti.