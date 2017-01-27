İzmir'deki Kayıp Kız Bulundu

Kiraz ilçesinde 83 gündür kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Ş.A. bulundu.



Alınan bilgiye göre, 83 gün önce evinden habersiz şekilde ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Ş.A, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri tarafından Kiraz-Nazilli yolundaki bir evde bulundu.



Ş.A'nın kendisini kaçırdığı iddia edilen N.G. (18) ile bulunduğu bildirildi.



Gözaltına alınan N.G'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdürdüğü öğrenildi.