İzmir'deki Kadın Cinayeti Davası

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanmak isteyen eşini tabancayla vurarak öldüren emekli polis memurunun yargılanmasına devam edildi.



Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık emekli polis memuru E.N, öldürülen Müzeyyen N'nin (55) yakınları ve taraf avukatları katıldı.



İddia makamı, eşini tabancayla öldürdüğü ve cezai ehliyetinin tam olduğu anlaşılan sanık E.N'nin müebbet hapisle cezalandırılmasına, ayrıca kızı Rabia N'ye karşı işlediği suçtan ise beraatine karar verilmesi yönünde mütalaada bulundu.



Mahkeme heyeti, E.N'nin tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi. ?



Olay



Karşıyaka ilçesinde 6 Mart 2016'da Müzeyyen N, boşanmak istediği emekli polis memuru eşi E.N. tarafından silahla öldürülmüştü. E.N. ise olaydan bir süre sonra polis merkezine olayda kullandığı silahla teslim olmuştu.



Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, E.N. hakkında "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı.