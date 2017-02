İzmir'deki Kadın Cinayeti Davası

İzmir'in Bornova ilçesinde, eşinin kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık savunmasını mahkemeye yazılı olarak sundu.



İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.B, öldürülen Duygu Şen'in eşi Efe Şen ve kardeşi Abdi Ferhat Kırtaş ile tarafların avukatları katıldı.



Psikolojik durumunun iyi olmadığı gerekçesiyle önceki 6 celsede savunma yapmayan sanık İ.B, 7. celsede savunmasını mahkemeye yazılı sundu.



Sanık İ.B. soruşturmadaki ifadelerini kabul etmediğini ve yazılı olarak sunduğu savunmasının doğru olduğunu belirtti.



Şen ailesinin avukatı Deniz Uluköse Ceylan, sanığın savunmasını kabul etmediklerini belirterek, "Dosya tamamlanmıştır. Dinlenmesini istediği tanıklar olaya ilişkin değil. Bu nedenle reddedilmesini ve bir an önce karar verilmesini talep ederiz." dedi.



Duruşmada olaya ilişkin uzman raporları ve bilirkişi raporları okundu.



Mahkeme heyeti, İ.B'nin tutukluluk halinin devamına, yazılı savunmasında belirttiği tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay



Bornova ilçesinde oturan Duygu Şen (26), 4 Ocak'ta evinin salonunda boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, tutuklanan zanlı İ.B. (26) suçunu itiraf etmişti. Sanık hakkında "Yağma, bir suçu gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürmek" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.