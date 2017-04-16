İzmir'deki Halk Oylaması Önlemleri

İzmir'de halk oylaması sırasında güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde haklarında gözaltı kararı bulunan 97 kişi yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halk oylaması sırasında gerçekleştirilen denetimlerde, biri terör şüphelisi olmak üzere 23 zanlının yakalandığı belirtildi.



Jandarmanın sorumluluğundaki bin 339 sandıkta yaklaşık 400 bin vatandaşın oy kullandığı bilgisinin verildiği açıklamada, 267 motorlu, 568'i yaya olmak üzere 2 bin 417 personelin görev yaptığı kaydedildi.



Açıklamada, Seçim Kanunu'na muhalefet suçunu işleyen 4 kişi hakkında jandarma ekiplerince işlem yapıldığı bildirildi.



Ayrıca oy kullanmaya gelen engelli ve yaşlı vatandaşlara, jandarma personeli tarafından yardımcı olunduğu ifade edildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ise halk oylaması sırasında, oy kullanmaya gelen ve haklarında arama kaydı bulunan 74 kişiyi yakaladığı belirtildi. Polisin sorumluluk bölgelerinde Seçim Kanunu'na muhalefet suçunu işleyen 5 kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.