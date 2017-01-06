İzmir'deki Hain Saldırı

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapılan hain saldırıyla ilgili bir mesaj yayınladı.



Adliye binası önünde bomba yüklü bir aracın teröristlerce patlatılması sonucu, şehit ve yaralılar olduğu haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrendiğini belirten Vali Çelik, "Türk insanının milli birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışan bu hainler bilmelidirler ki, yüreği vatan ve millet sevgisi ile çarpan yüce Türk halkı bu tür terör olaylarına gerekli cevabı fazlasıyla verecektir. Bu insanlık dışı terör saldırısını büyük bir nefretle kınarken, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve büyük Türk Milleti'ne başsağlığı, hastanelerde tedavi görev yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR