İzmir'deki Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.



Yabancı uyrukluları yasa dışı yollardan İtalya'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.S, H.E. ve A.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Seferihisar Adliyesine sevk edilen 3 zanlı, "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçundan cezaevine gönderildi.



Dün, yasa dışı yollardan İtalya'ya göçmen götürüleceği ihbarının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçakla, Sığacık Demircili sahilindeki yelkenli teknenin bir grup düzensiz göçmeni alma hazırlığı yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlenmiş, hareket halindeki teknede 157'si Pakistan, 37'si Suriye, 3'ü Sri Lanka ve 2'si İran uyruklu olmak üzere 199 kişi yakalanmıştı.



Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla teknedeki iki kişi gözaltına alınmış, olay yerinden kaçan kaptan, jandarma ekiplerince ormanlık alanda yakalanmıştı.