İzmir'deki Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı göç organizatörü oldukları iddiasıyla 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığının yasa dışı göçleri organize ettikleri gerekçesiyle düzenlediği operasyonlarda, gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden, 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İzmir'in Çeşme ilçesinde, 3 gün önce 2 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 78 yabancı uyruklu yakalanmış, organizatör oldukları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.