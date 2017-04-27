İzmir'deki Fetö/pdy'ye "Finansal Destek" Davası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans desteği davasına devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Emir Ağbaş ve tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları katıldı.



Tutuksuz sanık Ayşin Ayşe Narşap tutuklu sanık Emir Ağbaş'ın sahibi olduğu ve kayyum atanan Universal Kimya şirketinde çalıştığını belirterek, şirkette çalışmaya başlamadan önce Ağbaş'ı tanımadığını ve hakkındaki "üretim formüllerini kaçırdığı" yönündeki suçlamaları reddetti.



Narşap'ın avukatı Ceyda Arslan müvekkilinin karakola gidip bizzat ifade verdiğini belirterek üretim formüllerine ulaşmasının mümkün olmadığını ileri sürdü.



Tutuksuz sanık Feray Emil söz konusu şirkette 21 yıldır çalıştığını belirterek, satış genel müdürlüğünde satışların arttırılması ve tahsilatların toplanması üzerine görev yaptığını ve şirkette kimsenin özel işlerini takip etmediğini iddia etti.



Emil, Ağbaş ile cezaevinde görüştüğü yönündeki suçlama hakkında ise görüşmeye tek başına gitmediğini ve görüşmede şirket satışlarının düşürülmemesi yönünde konuştuklarını kaydetti.



Ağbaş'ın hiçbir özel işini organize etmediğini ve Bank Asya hesaplarındaki parayla temas etmediğini belirten Emil, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Tanık Özkan Çalık, Universal Kimya'da satın alma bölümünde çalıştığını ve şirketin sahibi olan Ağbaş'ın tutuklanmasından sonra kayyum tarafından yürütüldüğünü belirterek, şirkette çarşamba sabahları düzenlenen toplantılarda Fetullah Gülen kitapları okutulduğunu birkaç kez gördüğünü ileri sürdü.



Çalık'ın avukatların kendisine sorduğu sorulara net yanıtlar vermemesi üzerine sanık avukatlarından Özkan Yücel, "Yalan tanıklık suçtur." diyerek tanığa tepki gösterdi.



Avukatların tanığa tepki göstermesi ve mahkeme başkanı ile bir sanık avukatı arasında yaşanan tartışma nedeniyle duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, duruşmanın devamında seyircileri ve basın mensuplarını duruşma salonuna almadı.



Mahkeme heyeti, 15 Aralık 2016 tarihinde tahliye edilen sanık Mehmet Çelikarslan'ın adli kontrol şartlarını ihlal ettiği ve telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edildiği için tutuklanmasına, sanık Mehmet Yıldız'da da "ByLock" tespit edildiği için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat 2016'da FETÖ/PDY'nin finans ayağına yönelik operasyonda, ABD'den dönen iş adamı Emir Ağbaş ile Mehmet Çelikarslan, Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Ağbaş ile Çelikarslan tutuklanmış, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla dava açılmış, firari sanık Selami Başaran hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.



Çelikarslan, 15 Aralık 2016'daki duruşmada tahliye edilmişti.