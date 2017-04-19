İzmir'deki Fetö/pdy'ye "Finansal Destek" Davası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans desteği davasına devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emir Ağbaş, cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı.



Tutuklu sanık Emir Ağbaş'ın avukatı Serhat Ortapınar, müvekkili Ağbaş'ın duruşmada hazır edilmesi için geçen hafta dilekçe sunmalarına rağmen cezaevi yönetiminin bunu yerine getirmediğini söyledi.



Ağbaş ise sabah söylemesine rağmen duruşmada hazır edilmediğini savundu.



Mahkeme heyeti, müzekkere yazmasına rağmen Ağbaş'ın duruşmada bulunmasını sağlamadığı için Menemen Cezaevi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



Duruşma ertelendi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat 2016'da FETÖ/PDY'nin finans ayağına yönelik operasyonda, ABD'den dönen iş adamı Emir Ağbaş ile Mehmet Çelikarslan, Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Ağbaş ile Çelikarslan tutuklanmış, sanıklar hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılmış, firari sanık Selami Başaran hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.



Çelikarslan, 15 Aralık 2016'daki duruşmada tahliye edilmişti.