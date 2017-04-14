İzmir'deki Fetö/pdy'ye "Finansal Destek" Davası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla eski Küçükbay Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay, kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyesi Abdullah Kavuk, oğlu Metehan Kavuk ve kuyumcu Şeref Sipahi'nin yargılanmasına devam edildi.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Küçükbay, Kavuk ve Sipahi ile tutuksuz yargılanan Metehan Kavuk ve avukatları katıldı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada iddia makamı, Metehan Kavuk'un tutuklanması, sanıklar Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Şeref Sipahi'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve sanıkların ortağı olduğu şirketlerindeki kayyum kararının kaldırılması yönündeki talebin reddedilmesi yönünde mütalaa verdi.



Sanık Abdullah Kavuk, dün ve bugün dinlenilen tanık ile gizli tanıklardan sadece birinin kendisinin örgüt toplantılarına katıldığı yönünde bilgi sahibi olduğunu belirterek, duyuma ilişkin ifade veren tanıkların aleyhine verdiği beyanları kabul etmediğini söyledi.



FETÖ/PDY'nin üyesi olmadığını, örgüt mensuplarına emir vermediğini, örgütten herhangi bir talimat almadığını savunan Kavuk, örgütle bağlantılı dernek ya da vakıflara üyeliğinin bulunmadığını ifade ederek, "Örgütle anıldığım için üzüntülüyüm, ailemi zor durumda bıraktım. Oğlum Metehan yaklaşık 7 ay tutuklu kaldı ve şimdi de iddia makamı, oğlumun tutuklanması yönünde mütalaa verdi. Çocuklarımı devletin yanında yer alacak şekilde yetiştirdim. Tahliyemi istiyorum." dedi.



Küçükbay, 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından örgütle ilişkisini bitirdiğini tekrarlayarak, buna ilişkin olarak 2015 yılının şubat ve mart aylarında il emniyet müdürü ve şube müdürlerine, devletin bilmediği bazı konularda bildiklerini anlattığını ifade etti.



Terörle yan yana konulacak bir kişi olmadığını, hayır maksatlı yapılan bazı yardımlarda terör örgütüne yardım etmek amacıyla hareket etmediğini ileri süren Küçükbay, tutuksuz yargılanma talebini mahkeme heyetine iletti.



Metehan Kavuk, mahkeme heyetinin, iddia makamının kendisi hakkında verdiği tutuklamaya yönelik mütalaasına uymamasını isterken, tutuklu sanık Sipahi ise, tahliye talebinde bulundu.



Küçükbay, Kavuk ve Sipahi'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Metehan Kavuk'un tutuklanma talebi ile sanıkların şirketlerindeki kayyum kararının kaldırılması yönündeki talebin reddine karar vererek duruşmayı ağustosa erteledi.



Operasyon



İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 6 ve 8 Ağustos'ta örgüte finans sağladıkları iddia edilen iş adamlarına yönelik operasyonlarda aralarında TMSF'ye devredilen Küçükbay Şirketler Grubu sahibi Ahmet Küçükbay ile gayrimenkul, otomotiv, akaryakıt sektöründeki yatırımlarıyla tanınan, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyelerinden Abdullah Kavuk'un da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.



İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda da FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi'ndeki para trafiğini yürüttükleri, iş adamlarından topladıkları yüklü miktarda bağışı örgüte aktardıkları iddia edilen kuyumcu Şeref Sipahi yakalanmıştı.



Sipahi'nin de Küçükbay ve Kavuk gibi kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucularından olduğu iddia edilmişti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Sipahi'nin "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanunu'na muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetme", Metehan Kavuk'un ise "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanunu'na muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.