İzmir'deki Fetö/pdy'ye "Finansal Destek" Davası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla Küçükbay Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay, kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyesi Abdullah Kavuk, oğlu Metehan Kavuk ve kuyumcu Şeref Sipahi'nin yargılanmasına devam edildi.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Şeref Sipahi ile tutuksuz yargılanan Metehan Kavuk ve avukatları katıldı. Duruşmada bazı gizli tanıklar dinlendi.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, "Sızıntı" kod adlı gizli tanık, Küçükbay, Abdullah Kavuk ve oğlu Metehan Kavuk ile Şeref Sipahi'yi doğrudan tanımadığını ancak FETÖ/PDY içerisinde bir süre kaldığı için bu isimlerin yapıya maddi destek verdiğini bildiğini söyledi.



Örgüt adına düzenlenen küçük çaplı toplantılara Küçükbay ve Kavuk'un katılmadığını ifade eden "Sızıntı", onların daha büyük toplantılara katıldığını, örgüte yüklü miktarda para aktardıklarını iddia etti.



"Ateş" kod adlı gizli tanık ise ticari ilişkilerinden tanıdığı tutuklu sanık Sipahi'nin, "her ortamda çekinmeden örgüte para yardımı yaptığını" söylediğini ileri sürerek, sürekli örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i öven konuşmalar yaptığını da anlattı.



Abdullah Kavuk ile Sipahi'nin ilişkilerinin iyi olduğunu, "himmet" adı altında toplanan paraların Sipahi aracılığıyla aklandığını ileri süren gizli tanık, "İzmir'de toplanan himmet paralarının Şeref Sipahi ve Abdullah Kavuk'a getirildiğini, kendilerine yakın isimlerden duydum. Sipahi'nin de söz konusu paraları vakıf (Sipahi Eğitim Sağlık ve Spor Vakfı) üzerinden akladığını duydum ancak şahit olmadım." dedi.



"Zaman" kod adlı gizli tanık ise FETÖ'nün İzmir'i sözde dört eyalete böldüğünü, bu sözde eyaletlerden "Bornova Eyaleti"nde de 8-10 kişiden oluşan "Babalar Grubu" diye bir grubun olduğunu öne sürerek, bu grubun kapatılan Gediz Üniversitesinin kuruluş sürecinde ve sonrasında buraya maddi yardımda bulunduğunu söyledi.



"Küçükbay, Gülen ve abilerin gözdesiydi"



Küçükbay ve Abdullah Kavuk ile örgütün gizli yapılan toplantılarına katıldıklarını belirten gizli tanık "Zaman", şöyle devam etti:



"İzmir'de Abdullah Kavuk ve Ahmet Küçükbay cemaat içinde çok saygındılar. Bu grubun statüsü bölge statüsündeydi. Bu grup, eyaletlerde toplanan himmet paralarının 10'da 8'ini karşılıyordu. 'Babalar Grubu' cemaatin gözdeleriydi. 'Babalar Grubu' bildiğim kadarıyla 8-10 kişiydi. Hatırladığım Ahmet Küçükbay, Mehmet Timuroğlu ve Abdullah Kavuk vardı. Mütevellinin başında Kavuk vardı. Sipahi'yi hatırlamıyorum. Eskiden beri cemaatin içerisinde yer alan ve yüksek meblağlarda cemaate yardımda bulunan Ahmet Küçükbay, Fetullah Gülen ve abilerin gözdesiydi."



Tutuksuz yargılanan Metehan Kavuk'un "Babalar Grubu"nda yer almadığını savunan gizli tanık "Zaman", ayrı bir grupla yapılan mütevelli toplantısında Kavuk'u gördüğünü ancak himmet verdiğine şahitlik etmediğini anlattı.



"Küçükbay, 17-25'ten sonra da hizmetten kopmadı"



"Yeğen" kod adlı gizli tanık ise FETÖ'nün sözde "Ege Bölgesi İmamı" Bekir Baz'ın bölgede özel bir mütevelli grubunun olduğunu, Küçükbay'ın da bu grupta yer aldığını iddia etti.



Gizli tanık "Yeğen" ayrıca, kapatılan Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Federasyonunun (ESİDEF) bir yönetim kurulu üyesinin, 17-25 Aralık sürecinde Küçükbay'ın hizmet hareketinden koptuğu görüntüsüne ilişkin, "Ahmet Küçükbay, hizmet hareketimizden kopmadı, gizli yardımlarına devam ediyor ancak tedbir amaçlı böyle görünmesini istiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.



Operasyon



İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 6 ve 8 Ağustos'ta örgüte finans sağladıkları iddia edilen iş adamlarına yönelik operasyonlarda aralarında TMSF'ye devredilen Küçükbay Şirketler Grubu sahibi Ahmet Küçükbay ile gayrimenkul, otomotiv, akaryakıt sektöründeki yatırımlarıyla tanınan, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyelerinden Abdullah Kavuk'un da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.



İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda da FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi'ndeki para trafiğini yürüttükleri, iş adamlarından topladıkları yüklü miktarda bağışı örgüte aktardıkları iddia edilen kuyumcu Şeref Sipahi yakalanmıştı.



Sipahi'nin de Küçükbay ve Kavuk gibi kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucularından olduğu iddia edilmişti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Sipahi'nin "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanunu'na muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetme", Metehan Kavuk'un ise "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanunu'na muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.