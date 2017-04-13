İzmir'deki Fetö/pdy'ye "Finansal Destek" Davası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklu bulunan Küçükbay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay, kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyesi Abdullah Kavuk, kuyumcu Şeref Sipahi ile tutuksuz sanık Metehan Kavuk'un yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Küçükbay, Kavuk ve Sipahi ile tutuksuz yargılanan Metehan Kavuk ve avukatları katıldı, duruşmada bazı tanıklar dinlendi.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, kapatılan Gediz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyfullah Çevik, İstanbul'da çalıştığı dönemde üniversitede çalışması yönünde teklif aldığını, üniversitenin FETÖ ile bağlantılı olduğunu bilmediğini iddia ederek, üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Abdullah Kavuk'un eleman alınması konusunda sınırlı şekilde talimatının olduğunu ileri sürdü.



Gediz Üniversitesi'nde FETÖ/PDY ile bağlantılı bazı akademisyen ve idari personelin çalıştığını dile getiren Çevik, "FETÖ terör örgütü olarak anılmadan önce bu üniversite aracılığıyla 'Ülkemize ve tüm dünyaya iyi bir hizmet ediyoruz.' diye canla başla çalıştık. Maalesef üniversitemize gelen kilit elemanlardan Adnan Yeşildal var. Kendisini Bekir Baz (FETÖ'nün sözde Ege Bölgesi İmamı) getirdi. Bu 7 yıl önceki bir olay. Burada Abdullah Kavuk, Ahmet Küçükbay da vardı. Adnan Yeşildal için 'genel sekreter olsun' dediler. Üniversite içerisindeki en kilit yapılanmayı sağlayan Adnan Yeşildal'dır." beyanında bulundu.



Rektör olmasına rağmen karar verme yetkisinin kendisinde değil de Yeşildal da olduğunu savunan Çevik, Kavuk'un oluruyla kadroya aldıkları kişilerin örgüt mensubu olduklarını operasyonlardan sonra öğrendiğini öne sürdü.



O dönem "Cemaat" denilen yapılanmanın devleti tehdit eden bir terör örgütü olarak değerlendiremediklerini kaydeden Çevik, "O dönemde devlet bize 'Bu arkadaşları üniversiteden atabilirsiniz.' deseydi, bu çabayı göstermeye hazırdım ama bunu yapamadık. Mütevelli heyetinde değişimler oldu. Bahar havası geldi ancak bize söylenen mütevelli heyetinin değil, vakıf üyelerinin değişmesi gerektiğiydi. Üniversitemize iki defa cemaat yapılanmasından kurtulması için fırsat geldi ama biz bunları değerlendiremedik. Abdullah Kavuk'a 'Ne olur, bu üniversite FETÖ/PDY'den kurtulsun.' dedik ama bunu gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.



- "7 Haziran'dan sonra Küçükbay'ın Gülen'le görüştüğü" iddiası



Küçükbay'ın eski ortağı tanık S.G. FETÖ/PDY'ye maddi destek sağladığını iddia ettiği Küçükbay'la yaklaşık 7 yıllık ortaklığının olduğunu, bu kişinin örgütle bağlantısı olması nedeniyle duyduğu rahatsızlıktan ötürü ortaklığını sona erdirdiğini kaydetti.



Küçükbay'ın örgüt tarafından itibar edilen bir kişi olduğunu ileri süren S.G., "Kendisiyle görüştüğüm bir gün, Küçükbay'a, 'Çok rahat görüyorum sizi. FETÖ'nün Ege Bölgesi'nin en önemli finansörü değil misin?' diye sorduğumda, o da başını sallayarak bunu onayladı." şeklinde beyanda bulundu.



3 Kasım 2015'teki genel seçimlerin ardından Küçükbay'la görüştüğünü dile getiren S.G, "Küçükbay'a devletin gücünden ve her şeyi bileceğinden bahsettim. 'FETÖ ile alakan var mı, en son Fetullah Gülen'i ne zaman ziyaret ettin?' diye sordum. O da bana 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonraki temmuz ayında ziyaret ettiğini söyledi. Bu ziyaretin uygun olmadığını kendisine söyledim." ifadelerini kullandı.



Diğer tanıkların ifadeleri



Tanık olarak dinlenilen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de Küçükbay ile Kavuk'un FETÖ/PDY ile olan bağı konusunda bilgi sahibi olmadığını söyledi.



Tanık S.Y, Küçükbay ile Kavuk'un örgüte yakın iş adamları olarak maddi destekte bulunduğunu bildiğini savunarak, örgütün sohbetli toplantılarına zaman zaman katıldığını, burada örgüt mensubu Y.P'nin 'Kapatılan Kanal 35'in kuruluşundaki paralar Küçükbay'a ait değil. O paralar cemaate ait.' şeklinde sözler sarf ettiğini iddia etti.



Tanık Ü.Ö. ise kapatılan Şifa Üniversitesi Hastanesinde çalıştığından Kavuk ve Küçükbay'ı hastanede gördüğünü, hastane yöneticilerinin onlara saygı gösterilmesi konusunda personeli uyardığına şahitlik ettiğini söyledi.



Mahkeme heyeti, duruşmanın yarın devam edilmesini kararlaştırdı.



Operasyon



İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 6 ve 8 Ağustos'ta örgüte finans sağladıkları iddia edilen iş adamlarına yönelik operasyonlarda aralarında TMSF'ye devredilen Küçükbay Şirketler Grubu sahibi Ahmet Küçükbay ile gayrimenkul, otomotiv, akaryakıt sektöründeki yatırımlarıyla tanınan, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyelerinden Abdullah Kavuk'un da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.



İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda da FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi'ndeki para trafiğini yürüttükleri, iş adamlarından topladıkları yüklü miktarda bağışı örgüte aktardıkları iddia edilen kuyumcu Şeref Sipahi yakalanmıştı.



Sipahi'nin de Küçükbay ve Kavuk gibi kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucularından olduğu iddia edilmişti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Sipahi'nin "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanunu'na muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetme", Metehan Kavuk'un ise "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanunu'na muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.