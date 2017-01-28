İzmir'deki Fetö/pdy Soruşturması

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, kapatılan Türkiye Öğretmenler Vakfı ile bağlantılı oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.



Adliyeye getirilen zanlılar, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Soruşturma kapsamında aranan bir şüphelinin ise başka bir suçlamayla İstanbul'da gözaltında bulunduğu belirtildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 25 Ocak'taki operasyonda hakkında yakalama kararı verilen 14 zanlıdan 8'ini gözaltına almıştı.