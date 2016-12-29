İzmir'deki Fetö/pdy Soruşturması

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltına alınan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen veya görevden uzaklaştırılan, aralarında uzman doktor ve hemşirelerin bulunduğu 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı. Zanlılardan 3'ü "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tutuklanan zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan 15 kişiyi gözaltına almıştı.