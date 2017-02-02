İzmir'deki Fetö/pdy Operasyonu

İzmir'in Kınık ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı Ankara'da yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kınık Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan H.M'nin Ankara'nın Keçiören ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler operasyon düzenledi.



Operasyonda H.M. akrabasına ait iş yerinde yakalandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kınık Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen zanlı, Kınık'a getirildi.



Kınık Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 24 Ocak'ta İzmir'in Bornova, Bergama, Çiğli ilçeleri ile Manisa'nın Akhisar ilçelerinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda Kınık Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yaparken ihraç edilen A.K'nın yanı sıra İ.K, H.G. ve Ş.A. gözaltına alınmıştı.



Kınık Emniyet Müdürlüğüne getirilen 4 kişinin örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı bildirilmiş, Çiğli'deki evinde bulunamayan H.M'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti.