İzmir'deki Fetö/pdy Operasyonu

İzmir'in Kınık ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kınık Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan Kınık Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yaparken ihraç edilen A. K'nın yanı sıra İ.K, H.G. tutuklandı, Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kınık Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 24 Ocak'ta İzmir'in Bornova, Bergama, Çiğli ilçeleri ile Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda Kınık Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yaparken ihraç edilen A. K'nın yanı sıra İ.K, H.G. ve Ş.A. gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ileri sürülmüştü.



Öte yandan, hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişi yakalanamamıştı.