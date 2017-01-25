İzmir'deki Fetö/pdy Operasyonu

Beydağ ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "Turan 1" adıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ödemiş'te 19 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, örgüte eleman kazandırdıkları ve örgütsel faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 4'ü kadın 10 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirilmişti.