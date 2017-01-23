İzmir'deki Fetö/pdy Operasyonu

İzmir'in Tire ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen bir öğretmen tutuklandı.



Tire Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen öğretmenler İ.A, A.B, S.B, O.B. ve K.K'nın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edildi.



Gözaltına alınan zanlılardan İ.A. ve A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Aynı operasyon kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen S.B, O.B. ve K.K de 3 gün önce tutuklanmıştı.