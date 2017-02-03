İzmir'deki Fetö/pdy Operasyonları

İzmir'in Kınık ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.



Ankara'da dün yakalanan H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kınık Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir'in Bornova, Bergama ve Çiğli ilçeleri ile Manisa'nın Akhisar ilçesinde 24 Ocak'ta 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda eski komiser yardımcısı A.K. ile İ.K, H.G. ve Ş.A. gözaltına alınmıştı. Çiğli'deki evinde bulunamayan H.M, Ankara'da dün yakalanarak Kınık'a getirilmişti. Daha önce yakalanan zanlılar 27 Ocak'ta adliyeye sevk edilmişti. A.K, İ.K. ve H.G. tutuklanmış, Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Kınık Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 31 Ocak'ta Kınık ve Bergama ilçeleri ile Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 3 zanlı da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan E.A. savcılık ifadesinin ardından M.D. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. N.K. ise tutuklandı.