İzmir'deki Fetö Davasında 30 Avukat İstifa Etti (3)

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAPILDI



İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına öğle arasından sonra devam edildi. İzmir Barosu'nun CMK uyarınca görevlendirdiği 30 avukatın istifa etmesi üzerine, yargılamada kriz yaşandı.



Sanıkların kimlik tespitinin yapıldığı duruşmada, Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, salondaki diğer CMK avukatlarına geçici görevlendirme yaptı. Bu görevlendirmeyle ilgili İzmir Barosu'na yazı yazılmasına karar verdi. Böylelikle duruşma süreci devam etti.