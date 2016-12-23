İzmir'deki Dev Projede 13 Firma Yarıştı

İzmir'de, Buca'yı otogara bağlayacak 2 buçuk kilometrelik tünel ihalesinden hemen iki gün sonra, aynı güzergahtaki 2 viyadük ile 3 adet kara yolu alt ve üst geçidi kapsayan yol ve kavşak düzenlemesi için ihaleye yapıldı. Büyükşehir'in bu önemli projesine 13 firma teklif sundu.



İzmir'de, kent trafiğini rahatlatacak dev proje için peş peşe iki ihale birden yapıldı. Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayacak 7 kilometrelik "Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu" projesi kapsamındaki 2 buçuk kilometrelik 'derin tünel' ihalesini yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez aynı proje içinde yer alan 2 adet viyadük ile 2 adet alt geçit ve 1 adet üst geçit yapılması işlerini kapsayan yol ve kavşak düzenlemesi için ihaleye çıktı. İhale Komisyonu tarafından, ilk oturumda 13 istekli firmanın verdiği teklifler ve belgeler tek tek okundu. Komisyonun, değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerde kazanan firma açıklanacağı kaydedildi. İhalede en yüksek teklif ise 76 milyon 970 bin 142 TL olarak verilirken, en düşük teklif ise 42 milyon 279 bin 866 TL'de kaldı.



6 şeritli yeni bulvarı olacak



İzmir trafiğine büyük rahatlama getirecek yeni güzergah, Buca Onat Caddesinden başlayarak otogara kadar uzanacak ve Buca, Bornova ile Konak ilçelerinden geçecek. Büyük bir bulvar olarak açılacak yeni yol, 35 metre genişliğinde ve (3 gidiş - 3 geliş) toplam altı şeritli olarak hizmete açılacak. Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Ufuk, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi'nden Otogar'a bağlantı sağlanacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni projeyle Homeros Bulvarı'nı Otogara kadar uzatırken, Buca ile Bornova arasında kalan bölümü de derin tünelle geçecek. 2 buçuk kilometrelik iki adet tüp tünel, aynı zamanda tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli olacak. Tünel projesi yer tesliminin ardından 900 günde, 2 adet viyadük, 2 adet altg eçit, 1 adet üst geçit yapılması işlerini kapsayan ikinci etap ise yine yer tesliminden itibaren 650 günde tamamlanacak.



Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirdiği tünel ihalesi de büyük ilgi görmüş, tam 24 firma teklif sunmuştu. - İZMİR