İzmir'deki Cinayet Davası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.



İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin S.T, maktulün kardeşi M.T. ve taraf avukatları katıldı.



Sanık Hüseyin S.T, 2016'da eşinin başka bir erkekle gönül ilişkisi yaşadığını öğrenmesine rağmen uzun süre çocuklarından sakladığını ileri sürerek, durumu karısının ailesine anlatmak için Konya'ya gittiğini, gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından eşinin Konya'da kalmak istemediğini söyleyerek bıçakla kendisine tehditte bulunması üzerine İzmir'e döndüklerini iddia etti.



İzmir'e döndüklerinde eşinin ilişkisine devam ettiğini, bunu çocuklarının da öğrenmesinden sonra tartıştıklarını, olayın emniyete yansımasının ardından komşularının olanları duymaması için eşinden şikayetçi olmadığını öne süren Hüseyin S.T, gönül ilişkisini sürdürmede ısrarcı olması nedeniyle olay günü tartıştığı eşini mutfaktan aldığı bıçakla öldürdüğünü söyledi.



Hüseyin S.T, tartışmadan önce eşinin kendisine hakarette bulunarak tahrik ettiğini ileri sürdü.



Tanık Hakan T. de babası olan sanığın annesiyle zaman zaman tartışmalar yaşadığını, başka biriyle gönül ilişkisi olduğunu geçen yıl öğrendiği annesinin, babası ve diğer kardeşine de bıçak çektiğini iddia ederek olaya şahit olmadığını anlattı.



Halis T, 2016 yılının aralık ayında ailesiyle gittikleri Konya'dan döndüklerinde babasının, gönül ilişkisi yaşadığı erkekten bahsetmesiyle annesine kızdıklarını ileri sürerek, annesinin o erkekle görüşmesinin sürdüğünü iddia etti.



Halis T, "İşten saat 15.00'te çıktım. Canım sıkkın olduğundan hemen eve gitmedim. Saat 22.30 sıralarında eve gittiğimde annem ve babam uyuyordu. Odama geçip ben de uyudum. İşe gitmek için saat 05.20'de evden ayrıldım. Daha sonra babamın annemi öldürdüğünü duydum. Şikayetçi değilim." beyanında bulundu.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, maktulün kardeşi M.T.'nin davaya katılma talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay



İzmir'in Karabağlar ilçesinde 29 Aralık 2016'da tartıştığı eşi H.S.T. tarafından bıçaklanan Sevgi T, hayatını kaybetmişti. Hüseyin S.T. hakkında "eşini kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.