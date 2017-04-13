İzmir'deki Cinayet Davası

Gaziemir ilçesinde tartıştığı Esen Yaman'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen sanık ile azmettirici olduğu ileri sürülen maktulun eski eşinin yargılanmasına devam edildi.



İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan G, maktulun eski eşi Şevket B. ve taraf avukatları katıldı.



Heyet değişikliği nedeniyle önceki duruşma tutanaklarını okuyan mahkeme başkanı, olaya ilişkin bilirkişi raporunun düzenlenerek dosyaya konulduğunu belirtti.



Sanık Serkan G. mahkemede dinlenilmesini istediği tanıklar S.E. ve İ.K'nın şehir dışında olması nedeniyle katılamadıklarını belirterek sanık Şevket B'nin olayla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.



Mahkeme heyeti, Serkan G'nin tutukluluk halinin devamına, bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere sanık avukatlarına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay



Gaziemir ilçesi Sevgi Mahallesi 669 Sokak'ta arkadaşlarıyla yaşayan Esen Yaman, 9 Eylül 2016'da apartman girişinde tartıştığı Serkan G. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Polis, Serkan G'yi olayda kullandığı silahla yakalamıştı.