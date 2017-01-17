İzmir'deki Cinayet Davası

İzmir'in Gaziemir ilçesinde tartıştığı Esen Yaman'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet istenen Serkan G. ve onu azmettirdiği ileri sürülen Şevket B'nin yargılanmasına başlandı.



İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan G, onu azmettirdiği öne sürülen başka bir suçtan hükümlü bulunan Esen Yaman'ın eski eşi Şevket B, taraf avukatları katıldı.



Tutuklu sanık Serkan G, cezaevine girmeden önce Esen Yaman ile arkadaş olduklarını ve evlenmeyi düşündüğünü anlattı.



Yaman'ın kendisine ihanet ettiğini öğrendiğini ileri süren Serkan G, cinayeti "namus meselesi" nedeniyle işlediğini ileri sürdü.



Başka bir suçtan dolayı hükümlü olan Şevket B. ise, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



Öldürülen Esen Yaman'ın annesi Esin Özalp ise her iki sanığında yalan söylediğini ileri sürdü. Özalp, Şevket B'nin Serkan G'yi azmettirdiği yönünde söylentiler bulunduğunu, her iki sanıktan da şikayetçi olduğunu ifade etti.



Mahkeme Başkanı, Serkan G'nin tutukluluk halinin devamına, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği temsilciğinin davaya müdahil olarak katılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay



Gaziemir ilçesi Sevgi Mahallesi 669 Sokak'ta arkadaşlarıyla yaşayan Esen Yaman, 9 Eylül 2016 tarihinde apartman girişinde tartıştığı Serkan G. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada Serkan G'yi olayda kullandığı silahla yakalamıştı.