İzmir'deki Cinayet Davası

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, miras yüzünden tartıştığı kız kardeşi ile eniştesini öldürdüğü, yeğenini ağır yaraladığı iddia edilen sanık Ahmet C'nin yargılanmasına devam edildi.



İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet C, yeğeni Selin Foçadan ve taraf avukatları katıldı.



Ahmet C, savunmasında, bilirkişinin açıkladığı kanaatlerin maddi delilere dayalı olmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, Selin Foçadan hakkındaki raporun mahkemeye ulaştırılması için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yazı gönderilmesine ve Ahmet C'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



Olay





Kemalpaşa ilçesinde 7 Kasım 2015'te Ahmet C, miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kız kardeşi Gülten Foçadan ve eniştesi Sedat Foçadan'ı silahla öldürmüş, yeğeni Selin Foçadan'ı yaralamıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada sanık hakkında biri ağırlaştırılmış olmak üzere 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.