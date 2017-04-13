Izmir'deki Cinayet

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülerek gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.



Akıncılar Mahallesi'ndeki dere kenarında Erol Çinoğlu'nun (43) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, yaşları 18'den küçük 2 zanlının ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Yaşları 18'den küçük 2 zanlı ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 zanlı ise İzmir Adliyesine sevk edildi.



Zanlılardan F.A. "kasten adam öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Buca ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde 8 Nisan'da dere kenarında bıçaklanarak yaralanmış bulunan Erol Çinoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınmıştı.



Olay yerinde uyuşturucu kullandığı belirlenen zanlılardan F.A, ifadesinde, maktulle "dereye tuvaletini yaptığı için tartıştıklarını" iddia etmişti.