İzmir'deki "Bylock" Davası

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski emniyet müdürünün tutukluluk halinin devamına karar verildi.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık eski Çocuk Şube Müdürü Murat Duran ile avukatı katıldı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada sanık Duran, hakkındaki terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin suçlamayı kabul etmediğini, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, darbecilere karşı mücadele etmek için 100 kişilik polise amirlik yaptığını söyledi.



O gece sadece eski İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın emir ve talimatlarını yerine getirdiğini ifade eden Duran, vatan ve milletine bağlı biri olarak her zaman devletten yana tavır takındığını anlattı.



Telefonunda kısa bir süre yüklü bulunan ByLock programına ilişkin geçen duruşmada da samimi açıklamalarda bulunduğunu dile getiren Duran, program üzerinden örgütten herhangi bir talimat almadığını, sadece yapılan bir duaya "amin" dediğini, yazışmaların ortaya çıkmasının ardından ifadesinin doğruluğunun ispatlanacağını savundu.



ByLock kullandığı halde bunu katı bir şekilde inkar eden örgüt mensuplarına rağmen kendisinin bunu kullandığını soruşturmanın başından beri kabul ettiğine işaret eden Duran, mahkeme heyetine "ByLock kullandığını körü körüne inkar eden şüpheli ya da sanıklardan hiçbir farkım olmayacak mı?" diye sordu.



Duran, 5 aydır tutuklu olduğunu anımsatarak, tutuksuz yargılanmak istediğini mahkeme heyetine iletti.



Tutuklu sanığın bu halininin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



Operasyon



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimatla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün polis teşkilatı içindeki yapılanmasına yönelik 16 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda eski Çocuk Şube Müdürü Murat Duran'ı gözaltına almıştı. Mahkeme sevk edilen Duran hakkında tutuklama kararı verilmişti.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ömer Doğruöz tarafından hazırlanan iddianamede, Duran hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 5 ila 10 yıl arasında hapis istemiyle dava açılmıştı.