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İzmir' Deki Bombalı Saldırıda Şehit Düşen Mübaşir Musa Can İçin Cemevi'nde Tören Düzenlendi (2)

İzmir' Deki Bombalı Saldırıda Şehit Düşen Mübaşir Musa Can İçin Cemevi'nde Tören Düzenlendi (2)

İzmir' Deki Bombalı Saldırıda Şehit Düşen Mübaşir Musa Can İçin Cemevi'nde Tören Düzenlendi (2)

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