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Izmir'deki Bombalı Saldırı Sonrasında Döviz Tarihi Yükselişe Geçti
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Izmir'deki Bombalı Saldırı Sonrasında Döviz Tarihi Yükselişe Geçti

İzmir'den gelen bombalı saldırı sonrasında yine gerilemeye başladı. Dolar 3.6401, euro 3.8107 ile tarihi bir yükselişe geçti.

Izmir'deki Bombalı Saldırı Sonrasında Döviz Tarihi Yükselişe Geçti

Güvenlik riskleri ve ekonomideki bozulmalara bağlı olarak gelişmekte olan ülke birimlerinden "negatif ayrışan" lira, kısa süreli toparlanmanın ardından, İzmir'den gelen bombalı saldırı sonrasında yine gerilemeye başladı.

YENİDEN ÜST SINIRI AŞTI

Yeni tırmanışla dolar rekor düzeyine yaklaşırken, euro 3.82 lirayı geçerek yeni rekor düzeye çıktı. Türkiye'nin negatif ayrışması nedeniyle küresel kar satışlarına karşın 3.6401 lira ile yeni tarihi zirveye çıkan dolar, indiği 3.60 liradan, saldırı sonrası yeniden yukarıya 3.63 lira sınırına çıktı.

Dolar ile birlikte yükselerek 3.8107 ile yeni tarihi zirveye tırmanan euro, daha sonra indiği 3.80 liradan hızla yukarıya döndü ve 3.8211 liralık yeni tarihi rekor düzeye çıktı.

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