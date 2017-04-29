İzmir'deki Bmc Fabrikasında Çocuklar İçin Şenlik

Türkiye'nin büyük otomotiv sanayi kuruluşlarından BMC'nin İzmir fabrikasındaki çalışanların çocukları için şenlik düzenlendi.



Şirketin Pınarbaşı'ndaki fabrikasındaki etkinliğe aileleriyle gelen ve palyaçolar tarafından karşılanan çocuklara, hediyeler verildi. Farklı yaş grupları dikkate alınarak oluşturulan oyun alanlarında eğlenen çocuklar, illüzyon, kukla, hokkabaz ve animasyon gösterilerini ilgiyle izledi. Alana kurulan çadırlarda çocuklardan bazıları yüzlerine sevdikleri karakterlerin maskesini yaptırırken kimileri de balon futbolu, 40 ayak, jenga gibi oyunlar ile vakit geçirdi.



Yemek sonrası çocuklara özel macunlu şeker, patlamış mısır ve pamuklu şekerin ikram edildiği etkinlikte, ebeveynler de aktivitelere katılarak renkli görüntüler oluşturdu.



BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk şenliğinin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, 960 çocuğu ağırladıklarını anlattı.



BMC'nin 53 yıldır otomotiv sektöründe hizmet verdiğini anımsatan Denkdemir, "BMC 53 yıldır Türkiye'de otomotiv sanayinde büyük hizmetler veren bir şirket, 3 yıldır yeni ortaklarıyla dünya markası olma hedefiyle yeni yolculuğa çıktık, bu yolculuğu biz başlattık, tabii ki ilerleyen yıllarda bu evlatlarımız yürütecekler. Biz de istedik ki bugünden evlatlarımız şirketi görsünler, anne ve babalarının burada ne yaptıklarını görsünler ve geleceğin BMC'sini yönetmeye hazırlansınlar. Bugün biz de onlarla beraber çocukluğumuza döndük, ciddi işlerimize bir günlüğüne ara verdik ve hep beraber çoluk çocuk eğleniyoruz. Bu sene 960, önümüzdeki yıllarda binli, iki binli çocuklarımızla hem BMC'nin hem de Türkiye'nin geleceğini garanti altına alacağız." dedi.



Etkinliğe 3 yaşındaki oğlu ve eşiyle katılan Can Dengiz, oğlunun burada çok eğlendiğini aktardı.



Eşinin iş yerini gördüğü için memnuniyetini dile getiren Gökçe Dengiz de, etkinlik sayesinde herkesin kaynaşma imkanı bulduğunu söyledi.