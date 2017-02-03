İzmir'deki Belediye İşçilerinin Grevi

İzmir'de DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Karabağlar Belediyesine ait Karbel AŞ arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı.



DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilen 7-8 saatlik uzun toplantı sonrasında iki tarafın da uzlaştığını kaydetti.



Toplu iş sözleşmesinin imzalandığını aktaran Sarı, grevin sonlandırıldığını belirtti.



Genel İş Sendikası ile Karabağlar Belediyesine ait Karbel AŞ arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine 31 Ocak'ta grev kararı alınmış, 195 işçi tüm hizmetleri durdurmuştu.