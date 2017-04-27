İzmir'deki Başarı, İstanbul'da Seminer Konusu Oldu

Bornova Becker Spor Sosyal Projeler Koordinatörü Burcu Kebir, İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen "Spor Yoluyla Gelişim" panelinde kulübün kuruluş amacını ve bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal projeleri anlattı.

Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ni lider olarak tamamlayan Becker Spor, sportif başarısını sosyal sorumluluk projeleri ile taçlandırırken; üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve dernekler nezdinde de dikkatle takip ediliyor.

Kısa sürede bu alanda kapsamlı çalışmalar yürüterek toplumun çeşitli kesimlerine yardım eli uzatan, özellikle özel çocukların yaşamlarına önemli katkılar sağlayan Bornova Becker Spor, bu çalışmalarını anlatmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan davet alıyor.

// "EN AZ SPORTİF

BAŞARI KADAR ÖNEMLİ"

Son olarak İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen, "Spor Yoluyla İnsanların Yaşamlarında Gözlemlenen Değişimler" başlıklı seminere konuşmacı olarak katılan Bornova Becker Spor Sosyal Projeler Koordinatörü Burcu Kebir, kulüp bünyesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin etki analizi hakkında bilgi verdi.

Moderatörlüğünü Eurosport Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni Bağış Erten'in üstlendiği seminerde, sürdürülebilir başarının temelinde samimiyet ve aidiyet duygusunun yattığına dikkat çeken Kebir; şu değerlendirmeyi yaptı:

"Zihinsel engelli, Down sendromlu, kanser tedavisi gören, ihtiyaç sahibi çocuklar ve yaşlılara yönelik çok sayıda proje gerçekleştirdik. Bu projeler, hem farkındalık yaratıyor hem de sporun barış ve kardeşlik duygusunu toplumun öne çıkamayan kesimlerinde kökleştiriyor. Kulüp olarak bu yönümüzü en az sportif başarımız kadar önemsiyoruz. Gelecek sezon ümit ediyoruz Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Takımımızla birlikte sosyal projelerimizi de ülkemizin farklı kentlerine yaygınlaştırmak istiyoruz."