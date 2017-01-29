İzmir'deki Amca-Yeğen Cinayetinde 10 Bin TL Ceza Yiyen Emlakçı Mesleği Bıraktı

İzmir'deki olay, geçtiğimiz çarşamba Çiğli'de günlük kiralanan bir dairede yaşandı. Cezaevinden 5 ay önce tahliye olan Turan Sert (35), kasiyerlik yapan 23 yaşındaki yeğeni Şeyına Soyuipek ile söz konusu evde buluştu.

İNTERNETTEN 100 TL'YE KİRALADI

İddiaya göre genç kız, bir internetten gördüğü evi emlakçıdan günlük 100 liraya kiraladı. Akşam saatlerinde daireye gelen emlakçı, kapı açılmayınca polisi aradı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Şeyma Soyuipek ile amcası Turan Sert'in cansız bedenlerini buldu. Turan Sert'in, genç kızı tabancayla vurup, intihar ettiği belirlendi.

BİR SÜRE ÖNCE SÖZLENMİŞTİ

Polisler evde yaptığı incelemede, uyuşturucunun etkisini arttırmak amacıyla kullanılan ve bong diye tabir edilen düzenek ele geçirdi. Şeyma Soyuipek'in bir süre önce erkek arkadaşı ile aralarında söz yüzüğü taktıkları ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.



BİLGİSAYARA EL KONULDU

Polis ekipleri evde bulunan ve amca ile yeğenin müzik dinlediği dizüstü bilgisayara da incelemek üzere el koydu.

EMLAKÇIYA 10 BİN TL CEZA

Olayın yaşandığı evi günlük eşyalı olarak kiraya veren emlakçıya ağır ceza geldi. Kanun hükmünde kararname ile 1174 sayılı kimlik bildirim kanununda yapılan yeni düzenlemeyle emlakçı M.H.'ye evde kalanların kimliklerini emniyete bildirmediği için Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 bin lira ceza kesildi.



Amca Turan Sert...

MESLEĞİ BIRAKTI, İLANLARI KALDIRDI

Emlakçı M.H. cezanın ardından ev kiralama işini bıraktı, internetteki ilanlarını kaldırdı. Turan Sert'in Facebook hesabından 3.5 ay önce, "Belki de bizim kaderimiz mutsuz olmaktı, sırf başkaları mutlu olsun diye" yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü. (Sabah)