İzmir'deki AK Parti'li Kadınlara Saldırı
İzmir'de "Evet" yazılı yelekler giyerek mitinge giden AK Parti'li kadınlara saldıran kişi serbest bırakıldı.
İzmir'de "Evet" yazılı yelekler giyerek mitinge giden AK Parti'li kadınlara saldıran kişi serbest bırakıldı.
Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinge giden kadınlar arasında yer alan Münire Binici'ye fiziksel saldırıda bulunduğu ileri sürülen N.Ö'nün ifade işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın katılacağı Gündoğdu Meydanı'ndaki "İzmir Buluşması"na giden, "Evet" yazılı yelek giyen, Türk bayrakları taşıyan ve "Türkiye için evet" sloganları eşliğinde yürüyen kadın grubu, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda N.Ö'nün sözlü saldırısına maruz kalmıştı. Ardından AK Parti Konak Kadın Kolları üyesi gruptaki Münire Binici'ye fiziki saldırıda bulunduğu öne sürülen N.Ö, ihbar üzerine polis tarafından gözaltına alınmıştı.