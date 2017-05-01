İzmir'deki 1 Mayıs Kutlamaları Coşkulu Başladı (4)

BANDOSOL ENSTRÜMANLARIYLA COŞTURDU



İzmir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda protest müzik yapan Bandosol müzik topluluğu üyeleri, korna, zil ve saksafon çalarak Gündoğdu Meydanı'na yürüdü ve oradaki bayram coşkusuna müzikleriyle katıldı, Bandosol alandan ayrılırken de Alsancak'ın sokaklarında müzik yaptı, kafelerde oturanlar, işyerlerinde çalışanlar ve meydandan ayrılan işçiler de bu coşkuya katıldı.



