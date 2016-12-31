İzmir'de Yılbaşı Denetimi

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yeni yılı huzur ve güvenlik içerisinde karşılaması amacıyla bir dizi tedbir aldı.



Polis ekipleri, kentin giriş noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında uygulama yaptı.



İzmir-Çeşme karayolu çıkış noktası Narlıdere gişelerindeki kontrol noktasında araçlar durdurularak kontrol edildi ve plakaları sorgulandı.



Sürücülere alkol kontrolü yapılırken, alkollü araba kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.



Terörle mücadele ekiplerinin de katıldığı uygulamalarda GBT sorgulamaları yapıldı.



Otoyolda yaşanabilecek kazalara karşı İzmir 112 Ambulans ekipleri de kentin çeşitli noktalarında göreve hazır hale getirildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Arif Aysun, yaptığı açıklamada, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın yönetiminde İzmirlilerin güzel bir yılbaşı geçirmeleri için görev başında olduklarını belirtti.



Aysun, "Vatandaşlarımızın bir sorunla karşılaştıklarında 155 Polis İmdat hattını aramasını bekliyoruz." dedi.