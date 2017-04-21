İzmir'de yaşlı kadın acımasızca böyle yumruklandı



İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde kuruyemiş dükkanı işletmeciliği yapan 62 yaşındaki Hediye Kılbaş, gece saatlerinde dükkana gelen ve alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tarafından "AK Parti'li ve başörtülü" olduğu gerekçesiyle hakarete uğradıktan sonra darp edildi. Yaşlı kadın aldığı yumruklarla neye uğradığını şaşırırken, darp anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İzmir'in Konak ilçesine bağlı Göztepe semtinde bulunan bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isminin Soner Ş. olduğu öğrenilen bir kişi, 62 yaşındaki Hediye Kılbaş'ın işlettiği ve sahibi olduğu kuruyemiş dükkanına geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Soner S., iddiaya göre dükkanın önünde Kılbaş'a "Sen AK Parti'lisin değil mi?" diye sordu. Şahıs, daha sonra dükkana girerek yaşlı kadına hakaret etmeye başladı. Bu esnada dükkanda bulunan bir çalışan da Soner S.'yi dışarı çıkarttı. Dışarı çıkartılan Soner Ş., dükkan çalışanını darp ettikten sonra dükkana tekrar girerek bu sefer Kılbaş'ı darp etmeye başladı. Aldığı yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşıran Kılbaş, kanlar içinde kalırken çevrede bulunan esnafın araya girmesiyle saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Darp anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, Soner S., emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çığlıklar içinde izledi

Darp anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kılbaş'ın ve dükkan çalışanının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kılbaş'ın sağ gözünün aldığı darbeler sonucu şiştiği ve kan topladığı görürdü. Ayrıca, görüntüleri izleyen yaşlı kadının kızı da sinir krizleri geçirdi. Kızının ağladığı ve çığlıklar içerisinde kaldığı anlarda kaydedildi.

"Beni yere yıktı"

Olayın şokunu üzerinden atamayan ve gözüne ciddi bir darbe alan yaşlı kadın, "Şahıs üç kez AK Parti'ye oy attın değil mi?' diye sordu. Ben de 'Kim nereye oy verirse verir. Sana hesap verecek değilim' dedim. Çalışanımıza vurdu. Sonra bana yumruk attı, beni yere yıktı. Dükkandaki eşyaları yıktı, döktü. Müşteri gibi girdi ama bir şey almadı. Bize, komşularımıza saldırdı. Başörtülüyüm diye bana bunları yaptı" dedi.

"Başörtülü diye darp etti"

Annesi darp edildiği sırada çekilen görüntüleri izlerken sinir krizi geçirdiğini belirten Şerife Öztürk ise, "Alkollü bir şahıs, annem dükkanın önündeyken yanında gelip 'siz AK Parti'lisiniz, örtülüsünüz' diyerek anneme küfür ediyor. Kendisi bizim müşterimiz. Sima olarak tanıyoruz. Daha sonra dükkana girip bağırmaya başlıyor. Çalışanımızı ve annemi darp ediyor. Annemin gözünde ciddi bir darbe var. Darp raporumuzu aldık. Kamera kayıtları ve tanıklarımız var. Videoyu izlerken sinir krizi geçirdim, çığlık attım. Şahıstan şikayetçi olduk. Bu işin sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu.