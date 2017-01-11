İzmir'de Yaralanan Polisler Afyonkarahisar'dan Ankara'ya Nakledildi

İzmir'de yaşanan terör saldırısında yaralanan polis memurları Yunus Emre Göktaş ile Ertan Uztimur, Afyonkarahisar'da konuşlu ambulans helikopter ile Ankara'ya nakledildi.



Yaralı polislerin İzmir'den hava ambulansı ile Afyonkarahisar'a getirildiği buradan da kentte konuşlu başka bir hava ambulansı ile Ankara'ya nakillerinin yapıldığı belirtildi. Yaralı polis memurları Göktaş ile Uztimur'un transferlerini yakından takip eden Vali Aziz Yıldırım'a, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, 112 Acil Servis Başhekimi Dr. Gülsün Doğan'da eşlik etti. Vali Yıldırım, transfer sırasında gerekli önlemlerin alınmasını isterken, yaralı polislerin kazasız bir şekilde Ankara'ya götürülmesi için görevlilerin elinden gelen gayreti göstereceğine inandığını ifade etti. Yaralı polisler ile bir süre konuşan Vali Yıldırım, polislerin kısa sürede eski sağlıklarına kavuşması temennisinde bulunurken, kendilerinden hayırlı haberler beklediğini dile getirdi.



İzmir'den, Ankara GATA Hastanesine götürülen yaralı polislerin transferlerinde 2 hava ambulansının kullanıldığı kaydedildi. Hava ambulanslarının havada belirli bir süre kalabildikleri için transfer merkezi olarak Afyonkarahisar'ın kullanıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR