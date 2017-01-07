İZMİR'de dün başlayan yağmur sabah saatlerinden itibaren kara dönüştü. Yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi.
Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle İZBAN Banliyö tren seferleri durdu. İZBAN'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle işletme yapamıyoruz. TCDD ekipleri duruma müdahale ediyor. ESHOT devreye girdi" denildi.
- İzmir
İzmir'de Yağmur Kara Dönüştü, Ulaşım Aksadı
İZMİR'de dün başlayan yağmur sabah saatlerinden itibaren kara dönüştü.
İZMİR'de dün başlayan yağmur sabah saatlerinden itibaren kara dönüştü. Yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi.
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