İzmir'de Yağış

İzmir'de son 3 günde metrekareye ortalama 113 kilogram yağış düştü.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 3 gün önce yağışlı havanın etkisine giren İzmir'de, zaman zaman sağanak şeklinde devam eden yağışlar, bugün sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.



En fazla yağış miktarı, kentin merkez ilçelerinden Narlıdere'de ölçüldü. Narlıdere'ye 3 günde metrekareye 137, Buca'da 121, Gaziemir'de 114, Konak'ta ise 113 kilogram yağış düştü.



Merkez ilçeler dışında ise 72 saatte metrekareye düşen yağış miktarı, Kemalpaşa'da 116, Bergama'da 110, Urla'da 106 kilogram olarak ölçüldü.



Kent genelinde metrekareye düşen yağış miktarı ortalama 113 kilogram oldu.



Ege Bölgesi'nde hafif ve yer yer mutedil kar yağışının kuzey ve iç kesimlerinde yarın sabaha kadar devam edeceği, daha sonra etkisini kaybedeceği, hava sıcaklığının azalarak mevsim normallerinin 7 ila 10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.