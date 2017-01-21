İzmir'de Uyuşturucu Operasyonuna 5 Tutuklama

İZMİR'in Konak ve Karabağlar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 kişiden 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçen Salı günü sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 150 polisin katıldığı operasyonda 17 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda; 30 kilogram esrar, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 30 bin 440 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.S. (30), H.K. (25), S.B. (25), D.Ç. (32), E.G. (32), Z.G. (22), D.Ç. (27), M.T. (31) ve P.H. (31) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S., H.K., S.B., D.Ç. ve E.G. tutuklandı.



- İzmir