İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda bir tırın dorsesine gizlenmiş 121 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu kente yüklü miktarda esrar getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.



Menemen ilçesi Yahselli mevkisindeki yol arama ve kontrol noktasında önlem alan ekipler, M.V.K idaresindeki tırı durdurdu.



Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, tırın dorsesinin altına gizlenmiş 55 pakette 120 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.



Tır sürücü ve Ö.Ç (27) gözaltına alındı.