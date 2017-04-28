İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

Tire ilçesinde düzenlenen operasyonda, 34 uyuşturucu hap ve 15 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tire Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan, imal eden ya da satan şahıslara yönelik faaliyet kapsamında Ketenci Mahallesi'nde H.Ö.'nün (27) evine operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramada, şeker olarak tabir edilen 34 uyuşturucu hap, 15 gram esrar ele geçirildi.



Evinde uyuşturucu madde ele geçirilen H.Ö. gözaltına alındı.