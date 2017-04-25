İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu
Bornova ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 21,5 kilogram esrar ile 170 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bornova ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 21,5 kilogram esrar ile 170 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri Bornova ve Bayraklı ilçelerinde, yapılan istihbarat çalışması sonucu belirlenen 3 adrese operasyon yaptı.
Operasyonda 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, söz konusu adresler ile şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 21,5 kilogram esrar ve 170 uyuşturucu hap ile 1 av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılardan 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 zanlı ise tutuklandı.