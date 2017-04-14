İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bahçede gömülü halde bulunan pet şişe ve kavanozlarda 5 kilo esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Umurbey Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.



Söz konusu eve operasyon yapan ekipler, bahçede gömülü halde pet şişe ve kavanozlar içinde 5 kilo esrar ele geçirdi, ev sahibi H.Ü.(46) gözaltına alındı.



Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.