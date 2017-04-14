İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

Bayındır ilçesinde araziye ekili 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesinde devriye görevi yaptıkları sırada araziye izinsiz ekilmiş Hint keneviri olduğunu tespit etti.



Çevrede araştırma yapan ekipleri, yaklaşık 15 santim uzunluğunda 400 kök Hint Keneviri ele geçirdi.



Ele geçirilen Hint kenevirleri ise yakılarak imha edilirken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.